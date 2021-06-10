27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مودع بالليرة بتسوى ليرة.. قصّة فتاة تجسّد عذابات صغار المودعين
نوال الأشقر Nawal al Achkar
|
Lebanon 24
10-06-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مساء أمس تلقّيتُ اتصالًا من شابة قريبة هي أم لولدين، ووحيدة امّ عصاميّة ربّتها في ظروف صعبة للغاية بغياب الوالد، رحلت الأم في صباها بمرض عضال، ورغم تكبّدها أعباء تربية ابنتها وتعليمها منذ نعومة أضافرها، استطاعت أن تترك لها وديعة مصرفيّة متواضعة، هي نتاج عذابات ومشقّات الحياة القاسية، حرمت نفسها من الضروريات لتدّخر شيئًا لابنتها. الحساب بالليرة اللبنانية طبعًا، علّ الفائدة تفيد ابنتها ولو ببضع عشرات الآف الليرات.
في اتصالها أرادت قريبتي سؤالي عن تعميم مصرف لبنان رقم 158 وما إذا كانت من فئة المستفيدين منه، وهو التعميم الذي أتاح الإفراج التدريجي عن أموال المودعين الدولارية، بقيمة 800 $ شهريًا، 400 $ فراش و400 $ على سعر منصّة صيرفة 12000 ليرة.
فأوضحت لها أنّها ومع الأسف الشديد غير مستفيدة، ليس لأنّها اقترفت ذنبًا عظيمًا، بل بكلّ بساطة لأنّ التعميم اشترط أن يكون حساب المودع بالدولار مفتوحًا قبل تاريخ 31 تشرين الأول 2019، ولا يسري التعميم على الأموال التي تمّ تحويلها من الليرة إلى الدولار بعد التاريخ المذكور. وهكذا تحوّلت قريبتي ومعها عشرات أو ربما مئات الآف المودعين إلى فئة المغضوب عليهم، أولئك الذين صّدقوا المقولة الشهيرة "الليرة بخير"، "فهؤلاء يا عزيزتي معاقبون، مقاصصون، ضالون، مخدوعون، بُلْه (جمع أبله) سمّهم ما شئتِ، كل ذنبهم أنّهم آمنوا بعملة بلدهم وصدّقوا التطمينات، وأودعوا أموالهم بالليرة. لا بل كان عددٌ كبير منهم يتقاضى بالدولار، يحوّل ما يدّخر من الدولار إلى الليرة، ويودع جنى العمر بالليرة، كيف لا والليرة "حديد" وفائدتها عظيمة، من بين هؤلاء مغتربون ومقيمون".
تجاه الشابة صاحبة الإتصال والوديعة الصغيرة، تنتابني نوبات من عذاب الضمير. قبل بضعة أسابيع من بدء ظهور مؤشّرات النكبة المالية في تشرين عام 2019 ، سألتني إذا كان من الأفضل أن تحوّل "التركة" الصغيرة إلى دولار، كانت متردّدة كي لا تخسر الفائدة، وهي بحاجة إلى كلّ قرش لمساعدة زوجها في تحمّل أعباء الأسرة. بدوري أحلتُ السؤال إلى خبير في هذه الشؤون كي لا أنظّر أو أدعي المعرفة في شأن مالي نقدي كهذا، ربما لم يكن يريد أن يفضح ما يعرفه أو ربما لم يكن يتوقع أنّ زمن انهيار الليرة بات وشيكًا جدًّا، فأكّد لي أنّ لا خوف على الليرة، وأنّ المركزي قادر على الدفاع عنها. ورغم ذلك تشاورنا أنا وقريبتي، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ التحويل إلى دولار أضمن. بالفعل هذا ما فعلته ولكنّ الأمر استغرق وقتًا بين الأخذ والرد، كان ذلك بعد تشرين، أي "فرقت معها" على أيام معدودة، ولو حوّلت منذ لحظات الشك الأولى، لكانت من الفئة التي يطالها اليوم "نعيم" تعميم مصرف لبنان.
مما لا شك أنّ التعميم المذكور أراح بعض المودعين نوعًا ما، بعد أكثر من سنة ونصف على احتجاز أموالهم في المصارف، لكن بأيّ حق يُصنّف المودعون بين من يحق له سحب دولارته فراش ومن لا يحق له بالعملة الخضراء؟ وفق أيّ قانون حُرمت قريبتي ومثيلاتها من المودعين من حقّهم بالاستفادة من السحوبات على منصّة صيرفة؟ هل هؤلاء، وهم عدد لا يستهان به، ارتكبوا مخالفةً قانونية عندما حوّلوا ودائعهم الى الدولار بعد تشرين 2019؟ هل يُحاسب هؤلاء على سعيهم لحماية قيمة مدّخراتهم بعدما بدأت الليرة تهتز؟ بأي حقّ ووفق أيّ نصٍّ قانوني يسحب مودع ( Fresh dollars) وآخر على 3900 ؟ لماذا هذه الاستنسابية في التعامل مع المودعين؟ ألا يكفي هؤلاء أنّ المصرف فرض عليهم تجميد أموالهم سنتين وثلاثة لقاء قبوله بتحويل حساباتهم إلى دولار؟
في حينه عندما قلب مودعون مدخراتهم إلى دولار، ظنّوا أنّهم أنقذوا جنى العمر، ولم يخطر ببالهم أنّهم سيعاقبون من حيث لا يدرون. واليوم تتحسر الناس على قرشها الأبيض الذي جنته بعرق جبينها وتركته لليوم الأسود، فإذا بها عاجزة عن استخدامه في أحلك الأيام وأكثرها قحلًا. بأي حال لم نكن لندركَ أنّ جحيمًا ينتظرنا، فيقلب حياتنا رأسًا على عقب، وأنّ أهل الحل والربط سيقفون متفرّجين على انهيار البلد، وبدم بارد سيقدّمون البلاد والعباد قرابين على مذابح أنانايتهم وكراسيهم، والمسؤولية تقع على كل واحد، بحسب موقعه وحجم مسؤولياته في الحكم.
لبنان
إقتصاد
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
23:16 | 2021-06-09
09/06/2021 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة بنفسجية "لامعة" ياسمين صبري تسرق الأضواء.. ظهرت في الفيديو كنادين نسيب نجيم
Lebanon 24
بإطلالة بنفسجية "لامعة" ياسمين صبري تسرق الأضواء.. ظهرت في الفيديو كنادين نسيب نجيم
09:35 | 2021-06-09
09/06/2021 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
23:52 | 2021-06-09
09/06/2021 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة "رعب" في السعودية...شاحنة تسير عكس السير وهكذا كانت النتيجة (فيديو)
Lebanon 24
حالة "رعب" في السعودية...شاحنة تسير عكس السير وهكذا كانت النتيجة (فيديو)
12:01 | 2021-06-09
09/06/2021 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
14:22 | 2021-06-09
09/06/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نوال الأشقر Nawal al Achkar
أيضاً في لبنان
08:22 | 2021-06-10
الجميّل خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة: لاجراء الانتخابات في موعدها باشراف دولي
08:18 | 2021-06-10
رئيس بلدية بقاع صفرين يرد على النائبين جعجع واسحق
08:10 | 2021-06-10
موظفو الادارات والمؤسسات العامة نفذوا دعوة رابطة موظفي القطاع العام بالاضراب
07:46 | 2021-06-10
عناصر من فوج إطفاء بيروت اعتصموا إعتراضا على معاناتهم في موضوع الاستشفاء
07:34 | 2021-06-10
بعد البنزين والأدوية.. أزمة فقدان الطحين بدأت تلوح في الأفق جنوباً
07:30 | 2021-06-10
"النفط الايراني" يريح حزب الله ويزيد التضخم المالي.. والحل بخارطة طريق هذه بنودها
فيديو
شاهدوا الكسوف الحلقي للشمس! (فيديو)
Lebanon 24
شاهدوا الكسوف الحلقي للشمس! (فيديو)
07:49 | 2021-06-10
10/06/2021 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر الرفاهية العالمي.. تعرّفوا إلى أفضل مدينة وعاصمة عربية في آخر القائمة (فيديو)
Lebanon 24
مؤشر الرفاهية العالمي.. تعرّفوا إلى أفضل مدينة وعاصمة عربية في آخر القائمة (فيديو)
03:00 | 2021-06-10
10/06/2021 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات غريبة.. شاهدوا "اختفاء" 4 أبراج تبريد ضخمة في بث مباشر لمباراة بكرة القدم (فيديو)
Lebanon 24
لقطات غريبة.. شاهدوا "اختفاء" 4 أبراج تبريد ضخمة في بث مباشر لمباراة بكرة القدم (فيديو)
02:00 | 2021-06-10
10/06/2021 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact