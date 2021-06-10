لبنان

هكذا سيكون طقس الويك أند بالأيام.. وتساقط أمطار في هذه المناطق

Lebanon 24
10-06-2021 | 04:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط أمطار متفرقة شمال البلاد، وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة)

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض للحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكر على الساحل، ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط امطار متفرقة شمال البلاد.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 29 درجة، في الجبال من 17 إلى 24 درجة وفي الداخل من 14 إلى 28 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40كلم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا إلى متوسط أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%

حال البحر: منخفض الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,26 ساعة غروب الشمس: 19,48

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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