طفلة تتعرض للصدم في أبي سمراء.. وهذه تفاصيل الحادث (صور)

تعرضت الطفلة "ر.ف" لحادث صدم من قبل سيارة من نوع "كيا ريو"، في محلة ابي سمراء شارع التدريب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وفي التفاصيل أنّ الطفلة أصيبت بجروح ورضوض، حيث حضرت فرق الاسعاف في الجمعية الطبية الى المكان وعملت على اسعافها والعمل على نقلها إلى مستشفى الشفاء.