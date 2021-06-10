أسود: وقف تذاكي.. "بلكي على العيد"

لشو هل الحركات المنظمة،انو يعني مش عارفين من وراها و كيف بتمشي و بتتحرك و بأمر من مين،انو حدا غافل عنو كيف بيقطع البنزين و المازوت و المولد و التاكسي و الرغيف و الدولار و التهريب و التحويل و قضاء الشحار و التعتير.. ما غلطنا بحقك و لا نهار بس وقف تاذكي شي نهار #بلكي على العيد..