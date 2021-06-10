كما في كل لبنان كذلك في عكار... طوابير البنزين مستمرة (صورة)

شهدت محطات الوقود في عكّار زحمة سير خانقة عند مداخلها بعد أن إصطف مجموعة من المواطنين منذُ ساعات الصباح الأولى بطوابير من أجل تعبئة خزاناتهم بالمحروقات قبل إنقطاعها من المحطات في الأيام المقبلة.



كما وعمدت بعض المحطات على إقفال ابوابِها أمام المواطنين بعد أن نفذت مادة البنزين لديها.