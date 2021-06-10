لبنان

عون يبرق الى كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء شاكراً

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:38
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أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء شاكراً لهما قرار الحكومة بمضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.
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عون

العراق

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