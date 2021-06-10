عون يبرق الى كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء شاكراً

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء شاكراً لهما قرار الحكومة بمضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.