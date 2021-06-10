لبنان

انفجار برميل مازوت يؤدي الى حريق

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:55
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار خزان يعتقد انه يحتوي على مادة المازوت في منطقة البساتين المؤدية الى الهرمل سمع صوته في منطقة اكروم في عكار. ما تسبب بحريق، عملت فرق الاطفاء على اخماده .
 
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الهرمل

حريق

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