لبنان

تحضيرات لتحركات شعبية في طرابلس والشمال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2021 | 06:15
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أفادت تقارير ميدانية عن استعدادات تجري لتنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية واعتصامات في عدة مناطق شمالية ومنها طرابلس". 
وافيد ان اتصالات امنية  تجري لابقاء التحركات في اطارها السلمي ومنع اي محاولات لحرفها عن مسارها المطلبي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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