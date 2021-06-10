تحضيرات لتحركات شعبية في طرابلس والشمال

أفادت تقارير ميدانية عن استعدادات تجري لتنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية واعتصامات في عدة مناطق شمالية ومنها طرابلس".

وافيد ان اتصالات امنية تجري لابقاء التحركات في اطارها السلمي ومنع اي محاولات لحرفها عن مسارها المطلبي".