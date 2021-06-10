لبنان

لهذا السبب... أقفلت محطة البنزين ابوابها

Lebanon 24
10-06-2021 | 06:12
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وقع اشكال على افضلية تعبئة البنزين في محطة "الميئينفي" في  طرابلس ما دفع المحطة الى الاغلاق حتى اعادة تنظيم عملية تعبئة البنزين.
 
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