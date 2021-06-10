لبنان

يوم صحي لقطاع العزم للرعاية الصحية والاجتماعية

Lebanon 24
10-06-2021 | 06:31
A-
A+
Doc-P-831825-637589288246449494.jpg
Doc-P-831825-637589288246449494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


ضمن المشروع الذي أطلقه قطاع العزم للرعاية  الصحية والاجتماعية  تحت شعار "العزم قلبو عليك " نظم القطاع يوما صحيّا  أطلق خلاله حملة تلقيح  للأطفال ضمن الرزنامة الوطنيّة للّقاح وتخلله محاضرة توعيّة حول مضار التدخين و أيضا محاضرة حول مرض نقص الحديد عند الأطفال و عوارضه وسبل الكشف المبكر عنه و قد تمّ خلال المحاضرة توجيه الأهل إلى المزيد من المراقبة لاولادهم في حال ظهور أيّة عوارض لهذا المرض كالدوار و شحوب الوجه وإلى الإسراع في إجراء الفحوص المخبريّة والكشف المبكر تجنبا للمضاعفات الخطيرة التي يسببها فقر الدم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:50 | 2021-06-10
10:45 | 2021-06-10
10:15 | 2021-06-10
10:14 | 2021-06-10
10:05 | 2021-06-10
09:56 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website