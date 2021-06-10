يوم صحي لقطاع العزم للرعاية الصحية والاجتماعية





ضمن المشروع الذي أطلقه قطاع العزم للرعاية الصحية والاجتماعية تحت شعار "العزم قلبو عليك " نظم القطاع يوما صحيّا أطلق خلاله حملة تلقيح للأطفال ضمن الرزنامة الوطنيّة للّقاح وتخلله محاضرة توعيّة حول مضار التدخين و أيضا محاضرة حول مرض نقص الحديد عند الأطفال و عوارضه وسبل الكشف المبكر عنه و قد تمّ خلال المحاضرة توجيه الأهل إلى المزيد من المراقبة لاولادهم في حال ظهور أيّة عوارض لهذا المرض كالدوار و شحوب الوجه وإلى الإسراع في إجراء الفحوص المخبريّة والكشف المبكر تجنبا للمضاعفات الخطيرة التي يسببها فقر الدم.