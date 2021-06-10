لبنان

بالارقام... هذه هي الاسعار الجديدة لعلب الدخان

Lebanon 24
10-06-2021 | 13:34
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نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.
 
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