أطلق النار على عائلة مؤلفة من 3 أفراد... اليكم التفاصيل

افادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام المدعو "أ. م." في بلدة حداثا الجنوبية على إطلاق النارعلى عائلة من التابعية السورية مؤلفة من ٣ افراد بينهم طفل، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالعمل الزراعي.