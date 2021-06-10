لبنان

أطلق النار على عائلة مؤلفة من 3 أفراد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-06-2021 | 06:42
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام المدعو "أ. م." في بلدة حداثا الجنوبية على إطلاق النارعلى عائلة من التابعية السورية مؤلفة من ٣ افراد بينهم طفل، وذلك بسبب خلافات تتعلق  بالعمل الزراعي.
 
 
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حداثا

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