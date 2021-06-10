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لبنان
محاضر ضبط في حق محطات مخالفة في زحلة
Lebanon 24
10-06-2021
|
06:48
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قامت دوريات من مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، يرافقها مندوبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع وبناء على إشارة القضاء المختص بالكشف على بعض محطات المحروقات ضمن محافظة البقاع، وسطروا محاضر ضبط في حق أصحاب ثلاث محطات في بلدتي حوش الحريمة وجب جنين، قضاء البقاع الغربي، وختموها بالشمع الأحمر لإقدام أصحابها على تخزين كمية من المحروقات والتلاعب بأسعارها.
كذلك، سطر محضر ضبط في حق صاحب محطة محروقات في محلة الفيضة، قضاء زحلة، لإقدامه على بيع صفيحة البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي ولتلاعبه بكيل صفيحة البنزين وتم إلزامه بيع كامل المخزون لديه.
وتم تنظيم محضر ضبط في حق صاحب محطة محروقات في بلدة قب الياس، قضاء زحلة، لعدم وضع رصاصات على مضخات المحروقات، وتم إلزامه بيع كامل مخزون المحروقات لديه.
وأوقفت المديرية - مكتب زحلة، شخصا سوريا اعترف بقيامه مع مواطنه بسرقة محل ميكانيك سيارات في محلة المدينة الصناعية في مدينة زحلة، وبيع المسروقات إلى صاحب محل ميكانيك سيارات في محلة العمرية، قضاء زحلة، الذي تم توقيفه أيضا بناء على إشارة القضاء المختص. وتتم ملاحقة السوري الآخر لتوقيفه.
وعاهدت المديرية في بيان "المواطنين بالاستمرار في عملية ضبط عمليات احتكار المحروقات وتخزينها والتلاعب بأسعارها وملاحقة الضالعين في عمليات السرقة والسلب التي تحصل".
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