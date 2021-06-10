لبنان

عناصر من فوج إطفاء بيروت اعتصموا إعتراضا على معاناتهم في موضوع الاستشفاء

Lebanon 24
10-06-2021 | 07:46
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 اعتصم عدد من عناصر فوج الاطفاء في مركز الباشورة احتجاجا على ما يعانوه في موضوع الاستشفاء، اذ ان هناك مستشفيات ترفض استقبالهم.

وطالب المعتصمون ب"زيادة التعرفة التي ما زالت على السعر الرسمي للدولار حيث يضطر المريض الى دفع الفرق"، وأشاروا الى ان محافظ بيروت رفع كتابا لزيادة التعرفة، لكن النظام الروتيني اخر التنفيذ والمجلس البلدي لمدينة بيروت هو الذي يبت في الموضوع"، متمنين ان تنفيذ هذا المطلب في اسرع وقت ممكن.
وأعلنوا ان الموضوع هو قيد المتابعة من قبلهم وفي حال لم يبت ستكون هناك تحركات تعلن في حينه".
 
كما طالب المعتصمون باعطائهم 85%من قيمة راتبهم عند تقاعدهم.
 
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