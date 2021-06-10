موظفو الادارات والمؤسسات العامة نفذوا دعوة رابطة موظفي القطاع العام بالاضراب

نفذ موظفو الادارات والمؤسسات العامة، اضرابا بدعوة من رابطة موظفي القطاع العام، فأقفلت الدوائر الرسمية أبوابها، في حين حضر بعض الموظفين الى مكاتبهم في عدد من المناطق لتسيير أمور المواطنين، وذلك بحسب ما جاء في تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".بعلبكففي بعلبك، التزم موظفو الإدارات الرسمية في مبنى محافظة بعلبك الهرمل وسائر مكاتب الإدارات العامة في المدينة الإضراب الذي دعت إليه الرابطة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدني القيمة الشرائية للرواتب. فامتنع الموظفون عن الحضور إلى مراكز عملهم، باستثناء عدد قليل، داوم لتسيير وإنجاز المعاملات الطارئة والملحة.الهرملوفي الهرمل، التزم موظفو السرايا الاضراب الذي دعت إليه الرابطة، فأقفلت السرايا أبوابها أمام المواطنين.صيداوفي صيدا، واصل موظفو الإدارات العامة العاملة في محافظة لبنان الجنوبي تحركاتهم الاحتجاجية إنفاذا لقرار رابطة موظفي القطاع العام، والهادفة إلى تحقيق مطالبهم التي تؤمن لهم الاستمرارية في القيام بدورهم الوظيفي تجاه المواطنين. وسادت سرايا صيدا منذ الصباح اجواءالاضراب الشامل ، حيث أقفلت الإدارات ابواب مكاتبها باستثناء مصلحة الصحة وفرع تعاونية الموظفين، اللتين تحرصان على تأمين حاجات المواطنين الطبية والاستشفائية، فيما حضر موظفو دائرة الامتحانات الرسمية في المنطقة التربوية في المحافظة لتسيير معاملات الطلاب الخاصة بتقديم امتحانات الشهادات الرسمية تزامنا مع اقتراب موعدها.مرجعيونوفي مرجعيون التزم موظفو القطاع العام الاضراب ،حيث اقفلت سرايا مرجعيون ابوابها .الكورةوفي قضاء الكورة،التزم موظفو الادارت الرسمية الاضراب ، في حين التزم البعض في تخليص المعاملات الضرورية .النبطيةوفي النبطية،التزمت الإدارات في السرايا الحكومية والدوائر الرسمية الموجودة في محيطها الاضراب الشامل إنفاذا لقرار رابطة موظفي القطاع العام ، والهادفة إلى تحقيق مطالبهم التي تؤمن لهم الاستمرارية في القيام بدورهم الوظيفي تجاه المواطنين .وأقفلت الإدارات ابواب مكاتبها امام المواطنين باستثناء دوائر قصر عدل النبطية، حيث دوام فيه الموظفون بشكل عادي، فيما حضر موظفو دائرة الامتحانات الرسمية في المنطقة التربوية في المحافظة لتسيير معاملات الطلاب الخاصة بتقديم امتحانات الشهادات الرسمية فقط تزامنا مع اقتراب موعدها.كما التزم الاضراب موظفو مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية ( النافعة ) في النبطية ، باستثناء انجاز امتحانات الحصول على دفتر سوق و"المسجلة مواعيدهم مسبقا" حسبما اشار رئيس المصلحة علي قانصو. وسيتواصل الاضراب ايضا يوم غد الجمعة .عاليهوالتزم موظفو الإدارات العامة الإضراب اليوم في قضاء عاليه والمتن الاعلى، وقد حضر الموظفون إلى مراكز عملهم في سرايا عاليه، واتحادات البلديات، والتنظيم المدني والمالية والدائرة العقارية، دون إجراء أي معاملات للمواطنين.تبنين…كذلك،التزم موظفو الادارات العامة في سرايا تبنين وسرايا بنت جبيل الاضراب، حيث التزموا مكاتبهم دون القيام بأي عمل او استلام أي من المعاملات .المتنوفي المتن، لبى موظفو الادارات العامة دعوة الهيئة الادارية لرابطة الموظفين الى الاضراب، وامتنع البعض منهم عن الحضور الى مركز عمله، فيما حضرالبعض الآخر من دون اجراء اي معاملات.جونيةولبى الموظفون في سرايا جونية دعوة الاضراب ،فحضروا الى مكاتبهم دون القيام بأعمالهم واستقبال المواطنين، واقفلت البوابات الحديدية وعلقت عليها لافتات الإضراب ، فيما فتحت المصالح المستقلة كالمياه والكهرباء ابوابها كالمعتاد وكان العمل فيها طبيعيا .الشوفوالتزم موظفو الإدارات العامة في منطقة الشوف الإضراب عبر الحضور فقط في مراكز عملهم دون إجراء المعاملات للمواطنين، وذلك في مختلف القطاعات العامة.