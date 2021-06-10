لبنان

رئيس بلدية بقاع صفرين يرد على النائبين جعجع واسحق

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:18
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صدرعن رئيس بلدية بقاع صفرين البيان التالي: 

على مقولة (ضربني وبكى سبقني وإشتكى) أطل علينا نائبي بشرى لينفوا أي حادثة حصلت في جرود بقاع صفرين_القرنة السوداء، فرداً على ذلك نحيطكم علماً برقم محضر فصيلة سير الضنية تحت رقم ٨٠٦/٣٠٢ بتاريخ ٨/٦/٢٠٢١ وذلك بعد إدعاء الراعي محمد ديب.
وبالنسبة للتجمع الذي دعوت إليه فهو من أجل تهدئة نفوس أهلى في بقاع صفرين ودعوتهم للصبر إقتدائاً بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق الجيرة وتعظيم الجار، والتاريخ يشهد كم حالة تعدي حصلت منذ سنوات وهذه التعديات موثقة بالتواريخ لدى قيادة الجيش وفي المقابل لم تُسجل لدينا أي حالة تعدي من قبل أهلنا. كما وأدعو أهلي لعدم الإنجرار إلى الفتنة التي لم تكن يوماً من شيمنا.
أما بالنسبة للمشروع الفتنوي الذي نعتني فيه نواب بشرى، فهو مشروع تزلج سياحي بحت في منطقة جرود أهلي وأحبائي في منطقة بقاع صفرين_القرنة السوداء. وبهذا البيان الذي أصدرتموه ضربتم حق الجيرة عرض الحائط وإذ أننا لا نعتمد لغة التهديد لأننا في أرضنا ونمارس حقوقنا الطبيعية ونتصرف تصرف المالك بملكه. وتأتي علينا التعديات من خارج الحدود بالسلاح وبالبدلات الزيتية ونحن لا نستعمل السلاح ولا نملكه فلسنا بحاجة للسلاح في دولة القانون والمؤسسات ولا نلجأ لدولة الميليشيات التي لطالما حلمتم بإعادتها.

وأخيراً، لمبيضي الأوجه،وأصحاب المصالح الضيقة، القرنة السوداء ليست للكباش السياسي بل هي حق مكتسب لا لُبسَ فيه ولا يوجد منطقة نزاع، هناك حالات تعدي فقط.
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