لبنان

الجميّل خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة: لاجراء الانتخابات في موعدها باشراف دولي

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:22
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في زيارة تعارف وجرى بحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. 

وفي خلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله،  شدد الجميّل على ضرورة حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً على الدور الأساسي الذي لابد ان تقوم به الأمم المتحدة لناحية الضغط باتجاه احترام المواعيد الدستورية وتأمين اشراف دولي على عملية التصويت لضمان نزاهة النتائج وصوناً للديمقراطية في لبنان وحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن اي ضغوطات يمكن ان تمارس من قبل المنظومة لمنع التغيير وابقاء قبضتها على البلاد.
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