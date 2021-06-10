لبنان

وزير الصحة دهم مستودعا في الحمرا يخزن أدوية مدعومة وحليب أطفال

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:10
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن يقوم بمؤازرة أمنية بدهم أحد المستودعات في محلة الحمرا التي تخزن فيها ادوية مدعومة وحليب اطفال.
وتباع بعد تخزينها في السوق السوداء.
 
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حمد حسن

حليب

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