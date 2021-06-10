حريق في سوق الغرب (صور)

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في٢٠٢١/٠٦/١٠ حريقاً شب في اعشاب واشجار حرجية في سوق الغرب - عاليه.