لبنان

حريق في سوق الغرب (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:09
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في٢٠٢١/٠٦/١٠ حريقاً شب في اعشاب واشجار حرجية في سوق الغرب - عاليه.
 
 
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