لبنان

الراعي استقبل لونغدن مودعا وتأكيد استمرار دعم بريطانيا للبنان

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:56
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، القائم بالاعمال البريطاني مارتن لونغدن في زيارة وداعية قبيل انتهاء مهامه في لبنان الشهر المقبل، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان وتأكيد وقوف بريطانيا الى جانبه وتأييدها لمبدأ الحياد الناشط والمؤتمر الدولي الخاص من أجل لبنان.

لونغدن
وقال لونغدن بعد اللقاء: "لقد تحدثت مع صاحب الغبطة في عدد من المواضيع، وأبرزها الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني والأزمات المتراكمة، وأثنيت على دوره القيادي في هذه المرحلة الصعبة. وتطرقنا الى مبادرة غبطته حول نقطتي الحياد والمؤتمر الدولي الخاص من أجل لبنان، وكيف أن لبنان الجميل والعظيم يعتمد اليوم على الجيل الجديد من الشباب والشابات الذين يطمحون الى رؤية بلد أفضل ويستحقون كل الدعم الدولي الممكن لتحقيق طموحهم وحلمهم فيه. كما أكدت لغبطته أن المملكة المتحدة ستستمر بالدعم والوقوف الى جانب لبنان".
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