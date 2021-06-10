لبنان

حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2021 | 17:14
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مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، يبتدع اللبنانيون أفكارا جديدة للتجارة والعمل، بهدف الصمود أمام التحديات الهائلة التي تواجههم.

ومن بين الأفكار الخلاقة ما قام به الشيف حسن فران، الذي حوّل منزل والديه في مدينة النبطية جنوبي لبنان، إلى مطعم يقدم فيه خدمة توصيل الطعام إلى المنازل. في محاولة منه لمساندة عائلته في ظل غلاء المعيشة في لبنان.

ويقول الشيف حسن لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بعد الأزمة الاقتصادية وإقفال معظم المطاعم والمؤسسات والفنادق في البلد، أصبحنا بلا عمل، اضطررنا ولجأنا إلى فتح هذا المطعم المتواضع في المنزل".

وأضاف: "بعد أن طرحنا هذه الفكرة في السوق تلقينا إقبالا كبيرا وتشجيعا لعمل منزلي بجودة المطاعم، بدأت بأصناف محددة من المعكرونة، والنودلز، وعندما تلقينا إقبالا كبيرا من الزبائن، قررنا إضافة شاورما اللحمة والدجاج".

وأشار فران إلى أنه يواجه الكثير من الصعوبات لناحية أزمة الدولار. مضيفاً: "البضاعة الموجودة في السوق غير ثابت سعرها، كل يوم سعر جديد، وهذا الأمر يشكل صعوبات لكي نقدم الأطباق بنفس الجودة، وفي بعض الأحيان لا نجد نفس البضائع لكي نقدم نفس الجودة".

ويرتفع عدد العاطلين عن العمل في لبنان بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي والمالي، وبحسب "الدولية للمعلومات" وهي شركة إحصاءات غير رسمية فإن نسبة البطالة تقدر بحوالي ال 35%، فيما بلغ عدد الشركات التي أقفلت منذ بداية الأزمة 18 ألف منشأة بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
المصدر: سبوتنيك
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