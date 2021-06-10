24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
10-06-2021
|
17:14
A-
A+
A+
A-
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، يبتدع اللبنانيون أفكارا جديدة للتجارة والعمل، بهدف الصمود أمام التحديات الهائلة التي تواجههم.
ومن بين الأفكار الخلاقة ما قام به الشيف حسن فران، الذي حوّل منزل والديه في مدينة النبطية جنوبي لبنان، إلى مطعم يقدم فيه خدمة توصيل الطعام إلى المنازل. في محاولة منه لمساندة عائلته في ظل غلاء المعيشة في لبنان.
ويقول الشيف حسن لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بعد الأزمة الاقتصادية وإقفال معظم المطاعم والمؤسسات والفنادق في البلد، أصبحنا بلا عمل، اضطررنا ولجأنا إلى فتح هذا المطعم المتواضع في المنزل".
وأضاف: "بعد أن طرحنا هذه الفكرة في السوق تلقينا إقبالا كبيرا وتشجيعا لعمل منزلي بجودة المطاعم، بدأت بأصناف محددة من المعكرونة، والنودلز، وعندما تلقينا إقبالا كبيرا من الزبائن، قررنا إضافة شاورما اللحمة والدجاج".
وأشار فران إلى أنه يواجه الكثير من الصعوبات لناحية أزمة الدولار. مضيفاً: "البضاعة الموجودة في السوق غير ثابت سعرها، كل يوم سعر جديد، وهذا الأمر يشكل صعوبات لكي نقدم الأطباق بنفس الجودة، وفي بعض الأحيان لا نجد نفس البضائع لكي نقدم نفس الجودة".
ويرتفع عدد العاطلين عن العمل في لبنان بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي والمالي، وبحسب "الدولية للمعلومات" وهي شركة إحصاءات غير رسمية فإن نسبة البطالة تقدر بحوالي ال 35%، فيما بلغ عدد الشركات التي أقفلت منذ بداية الأزمة 18 ألف منشأة بين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
Lebanon 24
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
03:00 | 2021-06-10
10/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
23:16 | 2021-06-09
09/06/2021 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
23:52 | 2021-06-09
09/06/2021 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
14:22 | 2021-06-09
09/06/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة وصيفية بامتياز.. شاهدوا ساندرا رزق من دون ماكياج (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة وصيفية بامتياز.. شاهدوا ساندرا رزق من دون ماكياج (صور)
01:00 | 2021-06-10
10/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2021-06-10
السفير السعودي استقبل المشرفية
13:28 | 2021-06-10
كان يمارس السباحة في الشمال إلى أن حلّت "الكارثة"...هذا ما حصل
13:22 | 2021-06-10
"أوجيرو" تُعلن توقّف خدماتها في مناطق عدّة... هذا ما أوضحته
13:14 | 2021-06-10
ماكرون لم يستسلم في مسعاه لتشكيل حكومة في لبنان...ماذا أعلن؟
12:51 | 2021-06-10
وزير الصحة دهم مستودعات لمستلزمات غسل الكلى وهذا ما وجده
12:50 | 2021-06-10
كورونا في مستشفى الحريري...هذا الجديد
فيديو
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
10/06/2021 20:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
10/06/2021 20:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
09:01 | 2021-06-10
10/06/2021 20:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact