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لبنان
سارق سيارات بقبضة مخابرات الجيش
Lebanon 24
10-06-2021
|
10:15
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.م" في مدينة الميناء بالقرب من حي التنك لقيامه سابقاً بسرقة سيارات من نوع "كيا" و"هيونداي".
و تم العثور بحوزته على مسدس حربي غير مرخص، واحيل على اثرها مع المسدس الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه.
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الميناء
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