سارق سيارات بقبضة مخابرات الجيش

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.م" في مدينة الميناء بالقرب من حي التنك لقيامه سابقاً بسرقة سيارات من نوع "كيا" و"هيونداي".



و تم العثور بحوزته على مسدس حربي غير مرخص، واحيل على اثرها مع المسدس الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه.