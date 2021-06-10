لبنان

سارق سيارات بقبضة مخابرات الجيش

Lebanon 24
10-06-2021 | 10:15
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.م" في مدينة الميناء بالقرب من حي التنك لقيامه سابقاً بسرقة سيارات من نوع "كيا" و"هيونداي". 

و تم العثور بحوزته على مسدس حربي غير مرخص،  واحيل على اثرها مع المسدس الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه.
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الميناء

الجيش

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