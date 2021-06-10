مدير مستشفى تبنين: ماراتون فايز في ملعب تبنين البلدي السبت والاحد

أعلن مدير مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي في بيان، "إطلاق ماراتون التلقيح بفايزر ضد فيروس كورونا في ملعب تبنين البلدي، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، بدءا من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".وأشار إلى أن "الفئة العمرية المستهدفة من 55 عاما وما فوق، ولذوي الحاجات الخاصة على أن يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم".