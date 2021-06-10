لبنان

ماذا نصح صندوق النقد الدولي حول تطبيق قانون ضبط رأس المال؟

Lebanon 24
10-06-2021 | 18:23
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أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّه "ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة".

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، رأى أنّ "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة".

وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.
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