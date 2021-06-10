في صيدا..."علقو ببعض" قرب محطة البنزين

شهدت إحدى محطات الوقود في محلة الهلالية شرق صيدا، إشكالا بين عدد من المواطنين أثناء اصطفافهم في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلاسنا وتضارباً بالأيدي بين عدد من الأشخاص في المكان، تبين لاحقاً أنه على خلفية أولوية الدور للتعبئة.يذكر أن اصطفاف المواطنين في طوابير عند مداخل المحطات والذي بات يتكرر يومياً، يتسبب بزحمة سير أمام هذه المحطات وعند أبواب المحال والمؤسسات.