لبنان

في لبنان...229 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

Lebanon 24
10-06-2021 | 12:25
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 542169، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
 
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