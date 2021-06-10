رابطة المودعين: نحن مع المحامين في انتفاضتهم المحقة

أيدت "رابطة المودعين"، في بيان، "المحامين في انتفاضتهم الكبرى"، وقالت: "سمعنا وشاهدنا أمس، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ملحم خلف يعلن بدء انتفاضة المحامين الكبرى، في مواجهة منظومة سياسية أمنية قضائية تربعت في قصور العدل حماية لمنظومة فاسدة أكبر، مناشدا اللبنانيين الالتفاف حول هذه الانتفاضة في سبيل إقرار قانون استقلالية القضاء في مهلة عشرين يوما".أضافت: "طفح الكيل، قال النقيب خلف، ونحن إذ نشد على يد النقيب وعلى أيدي كل المحامين الشرفاء الذين بذلوا ويبذلون مهنتهم ورسالة المحاماة الأصلية نصرة لقضايا ثورة 17 تشرين وفي مقدمها قضية المودعين، نقول لنقابة المحامين في بيروت نقيبا وأعضاء: لقد طفح كيل المودعين من: قضاء يهاب الظالمين الأقوياء ويستقوي على المظلومين الضعفاء، قضاء يهب لإسكاتهم كلما شتموا تألما ويسكت عن ناهبيهم كلما أمعنوا نهبا، قضاء يجالس الحكام والسياسيين ويشاورهم في قضايا المودعين حتى صار هؤلاء الحكام ينطقون الأحكام باسم القضاء عليهم، بطش المصارف وإفلاتها من العقاب حتى ارتضوا مرغمين يائسين أن يشحذوا من أموالهم المنهوبة قروشا بالكاد تسد كفاف يومهم، مشاهدة القضاء الأجنبي يتحرك لاسترداد أموالهم فيما يفسخ القضاء اللبناني قرارات قضائية يتيمة أنصفت قلة منهم، قضاء لا يفتح بابا إلا ليغلقه في وجههم ولا يبدأ تحقيقا سوى ليحفظه رغما عنهم ويستهجن على المحامين الأسبوع الثاني لإضرابهم وهو المضرب منذ عشرين شهرا عن إنصافهم".وختمت: "المودعون معكم أيها المحامون في انتفاضتكم المحقة حتى استقلال القضاء عن المنظومة السياسية المالية التي سرقت منهم جنى عمرهم وداست قوانينهم وارتهنت قضاءهم ودمرت لبنانهم".