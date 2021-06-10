ماكرون لم يستسلم في مسعاه لتشكيل حكومة في لبنان...ماذا أعلن؟

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إلى انه "يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة"، ولفت في مؤتمر صحافي إلى أنه "سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية".