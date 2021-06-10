"أوجيرو" تُعلن توقّف خدماتها في مناطق عدّة... هذا ما أوضحته

أكّدت هيئة "أوجيرو"، أنّ "الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بها، والذي يعود سببه للارتفاع غير المسبوق بساعات التقنين الكهربائي، قد أدّى إلى تعطّل عدد منها"، مشيرة إلى "توقّف الخدمات لصالح المشتركين في مناطق عدّة".وتابعت "أوجيرو" في تغريدة، أنّ المناطق التي تأثّرت مباشرة هي: كفرحتا، كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا، بالإضافة إلى النميرية والدامور، المشرف وخلدة.وتابعت: "تعمل فرقنا وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".