حال من الهلع في بعلبك بعد اشتباكات مسلحة...والسبب "أفضلية مرور"

أدت اشتباكات في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك بين شبان من آل المصري على أفضلية مرور، استخدم خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف الآر بي جي إلى تضرر بعض المنازل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتسبب أطلاق النار بحال من الهلع والخوف في بلدتي الخضر وبريتال لما قد يتسبب به الرصاص الطائش.