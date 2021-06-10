بوابة حديدية على مدخل المركز الطبي لمستشفى الجامعة الأميركية وهذا هو السبب... (صورة)

علق المركز الطبي في الجامعة الأميركية ببيروت على ما "يتم تداوله من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتشييد بوابة حديدية على مدخل المركز الطبي في الجامعة"، موضحاً في بيان أن "المركز الطبي يعمل على إنشاء بوابة على مدخل قسم الطوارىء بهدف تنظيم العمل وتفادي الزحمة على المداخل، مما يؤمن خدمة أفضل للمرضى".