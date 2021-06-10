لبنان

الأحدب: ترقبوا الغضب الآتي

Lebanon 24
10-06-2021 | 16:06
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غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر حسابه على "تويتر":

"لبنان ينهار والارتطام الكبير بات وشيكاً بإشراف تحالف مافيا السلاح والمال. نهبوا أموال الناس وقمعوهم وأذلوهم وسلبوهم كرامتهم أمام محطات الوقود والصيدليات، وبكل وقاحة يتقاتلون على الحصص الوزارية فيما البلد يتجه نحو الانهيار الكبير... الناس كفرت بكم وبفسادكم، فترقبوا الغضب القادم وإن غداً لناظره قريب...".
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