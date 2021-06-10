لبنان

أبو الحسن: إنها لخطيئة كبرى طرح فكرة الفيدرالية المدمرة!

Lebanon 24
10-06-2021 | 16:08
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كتب أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر حسابه على موقع "تويتر":

"انها لخطيئة كبرى طرح فكرة الفيدرالية، التي هي فكرة تقسيمية مدمرة، ستدخلنا مجددا في صراعات لا تنتهي ضمن البيئة الواحدة وبين مكونات الوطن. تذكروا النتائج الكارثية لتلك الرهانات، وكم من أرواح زهقت تحت هذا العنوان. وتذكروا ان التكافؤ شرط أساسي لتطوير النظام وفي الوقت المناسب".
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