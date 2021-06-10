لبنان

عدم تنسيق

Lebanon 24
10-06-2021 | 17:02
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لا ينسّق معظم الوزراء مع مسؤول مستنكف، لأسباب يعزوها كل وزير لحسابات خاصة به، وفق ما جاء في أسرار "اللواء"
المصدر: اللواء
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