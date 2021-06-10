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Lebanon 24
10-06-2021 | 17:04
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تساءلت أوساط اقتصادية عن أسباب الغياب الكامل لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ومؤسسات المجتمع المدني عن مراقبة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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