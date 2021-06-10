23
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تساؤل
Lebanon 24
10-06-2021
|
17:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تساءلت أوساط اقتصادية عن أسباب الغياب الكامل لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ومؤسسات المجتمع المدني عن مراقبة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
نواف سلام: النموذج الاقتصادي القائم في لبنان اليوم انتهى وعلينا البحث في التوزيع العادل للخسائر الذي تكبّدها الوطن قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي (LBCI)
Lebanon 24
نواف سلام: النموذج الاقتصادي القائم في لبنان اليوم انتهى وعلينا البحث في التوزيع العادل للخسائر الذي تكبّدها الوطن قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي (LBCI)
11/06/2021 02:48:39
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستثمر لبنان في التكنولوجيا لحل الأزمة الاقتصادية؟
Lebanon 24
هل يستثمر لبنان في التكنولوجيا لحل الأزمة الاقتصادية؟
11/06/2021 02:48:39
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان بين فنزويلا اقتصادياً.. وكوريا الشمالية عزلةً!
Lebanon 24
لبنان بين فنزويلا اقتصادياً.. وكوريا الشمالية عزلةً!
11/06/2021 02:48:39
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المونة والزراعة... لبنانيات يتحدين الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
بين المونة والزراعة... لبنانيات يتحدين الأزمة الاقتصادية
11/06/2021 02:48:39
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
Lebanon 24
قبل يوم واحد من زفافها: جيسيكا عازار تحتفل مع عريسها وتطل كالأميرات.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (صور)
03:00 | 2021-06-10
10/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
Lebanon 24
مرجع وزاري: هذا سعر البنزين الاسبوع المقبل
23:16 | 2021-06-09
09/06/2021 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
Lebanon 24
واشنطن: إقترب وقت التغيير في لبنان
23:52 | 2021-06-09
09/06/2021 11:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل: لاميتا فرنجية تضرب من جديد.. إطلالة بالأحمر المثير (صور)
Lebanon 24
بعد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل: لاميتا فرنجية تضرب من جديد.. إطلالة بالأحمر المثير (صور)
05:00 | 2021-06-10
10/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة وصيفية بامتياز.. شاهدوا ساندرا رزق من دون ماكياج (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة وصيفية بامتياز.. شاهدوا ساندرا رزق من دون ماكياج (صور)
01:00 | 2021-06-10
10/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2021-06-10
ملتقى البياضة حلّ عقدة الطاقة
17:56 | 2021-06-10
مبادرة بري مستمرّة
17:50 | 2021-06-10
فتفت لـ"الأنباء" الكويتية: الحريري صامد في وجه الانقلاب على المبادرة الفرنسية
17:25 | 2021-06-10
برّي مُصِرّ على المضي بمبادرته
17:20 | 2021-06-10
مكمن التعطيل عند باسيل
17:16 | 2021-06-10
مؤشّرات الملف الحكومي غير مشجّعة
فيديو
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
Lebanon 24
"ناسا" تبدأ نشاطها على المريخ.. فيديو ثلاثي الابعاد وأصوات رياح غامضة!
11:00 | 2021-06-10
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
Lebanon 24
حوّل منزل والديه في النبطية إلى مطعم.. هكذا يواجه حسن الازمة الاقتصادية (فيديو)
10:14 | 2021-06-10
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)
09:01 | 2021-06-10
11/06/2021 02:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact