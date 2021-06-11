لبنان

اللعبة مكشوفة ومجال المناورة محدود

Lebanon 24
11-06-2021 | 00:11
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أوضحت مصادر سياسية ان  "هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا "حزب الله" والنائب علي حسن خليل مع رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد. ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو".
وقالت المصادر عبر "اللواء" ان "رئيس "التيار الوطني الحر" يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة".
وأشارت المصادر الى  ان "اللعبة أصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود، والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء، ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا".
المصدر: اللواء
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