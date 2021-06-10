لبنان

مكمن التعطيل عند باسيل

Lebanon 24
10-06-2021 | 17:20
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أفادت مصادر متابعة للاتصالات عبر "اللواء" ان "أوساط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تبثّ أجواء إيجابية للإيحاء بأنه متجاوب مع مبادرة بري ووساطة الخليلين وللضغط على الحريري وإحراجه وإظهاره بمظهر المعرقل للتشكيل، بينما أوساط الثنائي تشير الى ان "مكمن التعطيل وفرض الشروط ومحاولات الابتزاز هو في البياضة".
المصدر: اللواء
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