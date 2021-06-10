لبنان

فتفت لـ"الأنباء" الكويتية: الحريري صامد في وجه الانقلاب على المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
10-06-2021 | 17:50
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أن "الرئيس المكلف سعد الحريري صامد في وجه الانقلاب على روحية المبادرة الفرنسية، وعلى مساعي الرئيس نبيه بري للخروج من نفق التأليف، وهو بالتالي متمسّك حتى اللحظة الاخيرة، بتأليف حكومة غير تقليدية، قادرة ضمن خطة علمية وعملية، على التعامل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وعلى سحب اللبنانيين من مستنقع البؤس، علما انه في حال وصل الرئيس الحريري الى طريق مسدود، فإن خياراته، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات ومن بينها الاعتذار".
ولفت فتفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى ان "الرئيس الحريري، مستمر بمعركته الانقاذية حتى النهاية، وعلى النائب جبران باسيل بالتالي ألا يكلف نفسه مشقة البحث عن البديل لتأليف الحكومة، قبل ان يرمي الحريري سلاحه على قاعدة "مع الفريق السياسي لرئيس الجمهورية فالج ما تعالج"، مشيرا في السياق نفسه، الى ان "القاصي والداني يدرك ان غايات وأهداف فريق رئيس الجمهورية وعلى رأسه جبران باسيل، تحول دون تشكيل حكومة الانقاذ المستقلة، هذا الفريق مسؤول منذ العام 2005، عن 2925 يوما من التعطيل في الاستحقاقات الدستورية، والشلل في الحياة السياسية، ومستعد لمضاعفة هذا الرقم، في سبيل تحقيق ما يطمح اليه من مواقع ومكاسب سياسية، واهمها موقع رئاسة الجمهورية".
المصدر: الانباء الكويتية
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