لبنان

مبادرة بري مستمرّة

Lebanon 24
11-06-2021 | 00:56
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أعربت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن انزعاجها مما نقلته قناة "أو تي في" من ان الطرح الذي تم التوافق عليه في اجتماع البياضة ينتظر جواب الرئيس الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه، وان الطرح الذي قدمه الثنائي الشيعي، حصل التوافق عليه بين الجانبين.

واعتبرت الأوساط عبر "الأنباء" الكويتية ان "في هذا الكلام تهرب من المسؤولية ورمي للكرة في ملعب الحريري، وقد ردذت قناة "ان بي أن" الناطقة بلسان بري، بقول العكس، وهو ان اللقاء الأخير نجح في حل عقدة واحدة من العقد، وان العقدتين المتبقيتين، تستوجبان اجتماعات أخرى مع باسيل".
وقالت ان "مبادرة بري مستمرّة طالما انه لم يعلن سقوطها، إلا انها تتعرض للضربات اليومية، سعيا لإفشالها".
المصدر: الانباء الكويتية
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