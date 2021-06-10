لبنان

ملتقى البياضة حلّ عقدة الطاقة

Lebanon 24
10-06-2021 | 18:00
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تحدثت مصادر "التيار الحر" عن حل تم التوصل اليه، حول تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين، بحيث لا الرئيس عون يسمي ولا الرئيس سعد الحريري، بل يوافقان على أسماء من المجتمع المدني، أو موظفي الفئة الأولى، او من أهل الاختصاص، ولا مانع من ان يعرض البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس نبيه بري الأسماء، لاختيار اثنين منهم.

ونفى المصدر البرتقالي التمسّك بوزارة الطاقة، ولا بأي وزارة أخرى، معتبرا ان الثقة المسبقة التي يطالب الحريري الالتزام بها أثناء التصويت في مجلس النواب، لن يقدمها التيار بالمجان، لكننا نمنح الثقة او نحجبها بناءعلى برنامج الحكومة، ومن غير الدستوري الاشتراط على رئيس الجمهورية الإتيان بثقة الكتل النيابية.

وردا على سؤال، حول مبرر تفاوض الثنائي الشيعي مع جبران باسيل، قالت المصادر ان "زيارات وفد الثنائي الى باسيل ليست للتفاوض معه على تشكيل الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية، بل بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة، وهو أبلغهم بأنه لا يريد المشاركة".

وردّت المصادر المتابعة، على هذا الرد، بالقول لـ"الأنباء": "إذا كان التعاطي مع باسيل بصفته رئيس كتلته فحسب، فلماذا لا نرى وفد الثنائي في معراب يفاوض سمير جعجع على دخول كتلة القوات اللبنانية في الحكومة"؟
المصدر: الانباء الكويتية
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