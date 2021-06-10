لهذا السبب تم ارجاء الزيارة

علم ان زيارة نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش الى الشوف والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، قد تم ارجاؤها لأسباب عائلية محض تتعلق بها، وان جولتها لم تلغَ بل ارجئت الى موعد يحدد لاحقاً.