لبنان

لهذا السبب تم ارجاء الزيارة

Lebanon 24
10-06-2021 | 21:25
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علم ان زيارة نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش الى الشوف والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، قد تم ارجاؤها لأسباب عائلية محض تتعلق بها، وان جولتها لم تلغَ بل ارجئت الى موعد يحدد لاحقاً.
المصدر: نداء الوطن
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مي خريش

التيار الوطني الحر

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