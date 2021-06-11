قيلولة في الوزارة

تردد ان وزيراً سيادياً اختصاصياً يخصص اكثر من ساعة يومياً لأخذ قيلولة في مكتبه خلال اوقات الدوام الرسمي على الرغم من أهمية الملفات التي تُعنى بها وزارته.

