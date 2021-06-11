لبنان

قيلولة في الوزارة

Lebanon 24
11-06-2021 | 04:30
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تردد ان وزيراً سيادياً اختصاصياً يخصص اكثر من ساعة يومياً لأخذ قيلولة في مكتبه خلال اوقات الدوام الرسمي على الرغم من أهمية الملفات التي تُعنى بها وزارته.
المصدر: نداء الوطن
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