لبنان

مشاريع وزارية قبيل الانتخابات

Lebanon 24
10-06-2021 | 21:35
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ينشغل بعض الوزراء بالإعلان عن مشاريع واقتراحات لا تزال قيد المناقشة في إطار التسويق السياسي والانتخابي لأنفسهم، خشية حدوث خرق في ملف التأليف وتنفيذ تلك المشاريع في عهد من يخلفهم في تولي الحقيبة الوزارية.
المصدر: نداء الوطن
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