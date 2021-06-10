"القوات": مـش معروف كف مين برقبة مين!

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": "تختلف الاستنتاجات كلياً في معراب التي تعتبر انّ مشاركتها في بعض الحكومات كانت لمواجهة الفساد والاعوجاج من الداخل. وعندما تأكّد لها تعذّر التصويب والتصحيح َخرجت من السلطة حتى لا تكون شاهدة زور. كذلك، تجد «القوات»، انّ ما تسلّمته من وزارات لا يقاس بما حصل عليه التيار الذي استحوذ على اهم الحقائب في مشاركاته الحكومية، «ولذا فإنّ المسؤوليات غير متساوية ولا تصح المقارنة في هذا المجال».اما بالنسبة إلى الظرف الراهن، فإنّ شخصية قيادية في «القوات» ترى انّ الافضل في هذه المرحلة هو البقاء في موقع المراقب من بعيد، «إذ انّ ما يجري كناية عن حفلة «شدّ شعر» لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ومش معروف كف مين في رقبة مين، شو بدنا بهالشغلة».وتؤكّد تلك الشخصية، انّ «القوات» ليست في وارد تغيير موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة المقبلة. وتضيف: «لو اعطونا ليس فقط وزيرين مسيحيين بل كل الوزراء المسيحيين مع الحقائب الوازنة، سنبقى مصرّين على قرارنا، وسنقول لهم: ممنونين ولكن عرضكم مردود».وتوضح الشخصية إيّاها انّ «القوات اللبنانية» تقارب هذا الأمر من زاوية المثل المعروف «أبعد عن الشر وغنيلو".