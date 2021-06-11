لبنان

فرنسا: من العقوبات الى المساعدات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2021 | 08:15
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لم يكن كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن لبنان امس مفاجئا للمتابعين للموقف الفرنسي عن كثب، اذ تؤكد مصادر معنية "ان فرنسا ، وان انكفأت اعلاميا الى حد ما عن الملف اللبناني ، لكنها تواصل جهودها لحل الازمة، سياسيا واجتماعيا وماليا.

 

وتشير المصادر الى "ان التحضيرات التي تجري لمؤتمر دعم الجيش بمبادرة فرنسية ناشطة جدا، بالتوازي مع قلقها الشديد من تدهور الاوضاع اللبنانية وخطورتها الاقتصادية والمالية، وهو ما عبر عنه ماكرون امس بقوله انه "يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة".

 

وتعتبر المصادر ان تركيز فرنسا على العمل الخدماتي لدعم لبنان يعتبر بنظرها افضل لعدم ترك اللبنانيين فريسة الفوضى، خصوصا وان الملف الحكومي لا افق ايجابيا له، كما ان طرح فرنسا عقوبات اوروبية شاملة في حق معرقلي الحل في لبنان لم يلق  التأييد المطلوب ولم يحدث  الصدمة التي كانت باريس تتوقعها".

المصدر: لبنان 24

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خاص

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