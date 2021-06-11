لماذا عاد جعجع إلى الردّ على نصرالله؟

ذكّر بعض العاملين في الشأن العام أنه في كل مرّة كان يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله متحدّثًا عن مواضيع محلية وإقليمية عدّة كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يردّ عليه مفندًّا مواقفه بما يتلاءم ونظرة "القوات" وحلفائها إلى المواضيع المثارة.

ولكن، ومنذ أكثر من سنتين، لوحظ أن جعجع أوقف طلاّته المضادة لطلاّت نصرالله، من دون أن تُعرف الأسباب الحقيقية لذلك.

إلاّ أن تخصيص جعجع نصف مؤتمره الصحافي أمس للردّ على بعض النقاط التي وردت على لسان نصرالله في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار" أثار بعض التساؤلات عن مغزى توقيت ردّ جعجع ومضامينه السياسية .

وكان جعجع قال امس "ان باب الخلاص الوحيد اليوم هو الانتخابات النيابيّة المبكرة التي اعتبرها السيد حسن نصرالله مضيعة للوقت، في حين أنه في جميع مجتمعات الكون قاطبةً عندما تقع أزمة سياسيّة أو معيشيّة ليس كالتي نمرّ بها اليوم وإنما بمقدار ربع هذه الأزمة تلجأ هذه المجتمعات إلى انتخابات نيابيّة مبكرة. لقد مرّ 8 أشهر من دون أن نتمكن من تشكيل حكومة فأي سبب أولى يريده السيد حسن من أجل الذهاب إلى الانتخابات النيابيّة المبكرة. لنفترض أن كل اتصالات السيد حسن نجحت وتم تأليف الحكومة، فأي حكومة هي تلك التي ستشكّل؟! ففي أحسن الأحوال ستكون شبيهة بالحكومات المتعاقبة وعندها نكون "راوح مكانك". فهل نقوم بذلك أو نذهب باتجاه انتخابات نيابيّة مبكرة أملاً بتغيير التوازنات في مجلس النواب وأملاً برئيس جمهوريّة جديد مختلف واملاً بحكومة جديدة مختلفة ؟" وقال : "هذا هو الأمر الذي لا تريده يا سيد حسن وما تقوم بتجنّبه. انتم لا تريدون الانتخابات النيابيّة المبكرة كما أنكم لا تريدون الانتخابات في المطلق لأنها ستنتج تغييراً في مجلس النواب وأنتم لا تريدون ذلك. لا تريدون أي تغيير في السلطة الحاليّة وبالتالي تريدون أن يبقى الشعب اللبناني على ما هو عليه اليوم إلى أبد الآبدين آمين فيما نحن سنستمر بالنضال من أجل إخراجه مما هو فيه اليوم إلى أبد الآبدين ".