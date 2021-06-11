"تخريجة" وزير الداخلية: الفساد مش يعني بالضرورة رشوة مالية

توقفت اوساط مطلعة عند قول وزير الداخلية محمد فهمي في حديث صحافي "ان الكلام عن الفساد لا يعني بالضرورة الرشوة المالية، فالفساد له أشكال مختلفة تتوزع بين تقصير في الوظيفة والانتاجية، او في عدم احترام دوام العمل او في التأخير ببتّ الملفات، ويمكن ان يطال هذا الفساد مختلف الادارات والمؤسسات والوزارات".

ورأت الاوساط في كلام وزير الداخلية محاولة متأخرة لتلطيف الاجواء مع القضاء ومجلس القضاء الاعلى بعد الاطلالات الاعلامية التي قال فيها كلاما عالي النبرة ضد القضاء واتهم فيها القضاء بالفساد.

وتوقعت الاوساط ان تشكل "تخريجة" فهمي لمواقفه السابقة بابا لحل النزاع بينه وبين القضاء ، بعدما طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في كتاب وجهه اليه ملاحقة الوزير فهمي، وأرفق كتابه بقرص مدمج يتضمن الحوار التلفزيوني مع فهمي المشكو منه. فتحرّك القاضي عويدات بدوره وكلف قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ القرص المدمج على ان يتخذ قراره بشأن ملاحقة فهمي في ضوء ذلك.