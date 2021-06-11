شيا تغادر.. ومايكلز يستلم

يتولى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الاميركية ريتشارد مايكلز الذي حضر إلى بيروت الشهر الفائت صلاحيات السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد مغادرتها قبل أكثر من أسبوع.

وفي التفاصيل أنّ شيا عادت إلى واشنطن حيث يُتوقع أن تغيب لمدة شهر تقريباً. وبحسب ما أفاده موقع السفارة الأميركية في بيروت، فقد وصل ريتشارد مايكلز إلى بيروت في أيار الفائت.

ويعرّف الموقع الأميركي الرسمي عن مايكلز بأنّه "نائب رئيس البعثة اليبدلوماسية الأميركية" وقد "عمل مستشاراً اقتصادياً في بعثة بلاده الديبلوماسية في العاصمة النيجرية أبوجا، وقد عمل في السابق ايضا كنائب لرئيس البعثة الدبلوماسية الاميركية في كيغالي عاصمة رواندا، وكمراقب في برنامج زمالة بين وزارة الخارجية والسيناتور تامي بالدوين، ومستشار سياسي واقتصادي في تونس، ومساعد خاص في مكتب شؤون الشرق الأدنى في العاصمة واشنطن؛ ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية في مونتيري في المكسيك، ومستشار اقتصادي في بغداد العراق، ومساعدا في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في العاصمة واشنطن، وملحق ثقافي في بيروت؛ ومسؤول سياسي وقنصلي في الكويت".

ويضيف الموقع: "قبل انضمامه إلى السلك الدبلوماسي، عمل مايكلز في وحدتيّ الأعمال الدولية في شركة الخطوط الجوية دلتا في أتلانتا ودبي".

يُشار إلى أنّ مايكلز يحمل شهادة بكالوريوس من كلية الشؤون الخارجية في جامعة جورجتاون وحاصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد. وهو يتقن اللغة الإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية.

وقبل مغادرتها، كثّفت شيا لقاءاتها في حضور مايكلز، في خطوة سعت من خلالها السفيرة إلى تعريف المسؤولين اللبنانيين بالديبلوماسي الجديد. يُذكر أنّ مايكلز التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل يومين في "بيت الوسط" وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.