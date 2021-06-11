لبنان

صيدليات في عكّار أقفلت أبوابها التزاماً بقرار الإضراب

Lebanon 24
11-06-2021 | 09:32
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أقفلت صيدليات في محافظة عكّار أبوابها بالتزامن مع إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24". 
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لبنان

صيدلية

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