صيدليات في عكّار أقفلت أبوابها التزاماً بقرار الإضراب

أقفلت صيدليات في محافظة عكّار أبوابها بالتزامن مع إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".