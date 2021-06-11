لبنان

الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
11-06-2021 | 09:41
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بعد ان حصلت عدّة عمليات سرقة دراجات آلية، في الآونة الأخيرة، من قِبل مجهولين يستخدمون في عملياتهم سيّارة رباعية الدّفع من نوع "باثفندر" لون أسود عليه لوحات مزوّرة، وقد نشرت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق إحدى عملياتهم، باشرت القطعات المختصّة في شّعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.

 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم تحديد هويّات جميع المتورطين في عمليات السرقة المذكورة، ومن بينهم:

ص. ض. (من مواليد عام 1979، لبناني)، وهو الرأس المدبّر للعصابة، ومن أصحاب السوابق الجرمية، بحقّه /8/ مذكرات عدلية.
 بتاريخ 3-6-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة في الشّعبة من نصب كمينٍ محكمٍ عند "مفرق" بسوس، أدّى إلى توقيفه على متن السيّارة رباعية الدفع المذكورة.

بتفتيشه والسيّارة، ضبطت كمية من المخدّرات، ورخصة سوق مزوّرة يستخدمها أثناء تنقّلاته.

 بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الدراجات الآلية، من مناطق: سبلين، مزبود، الدامور وعرمون، وذلك بالاشتراك مع آخرين، مستخدمين السيّارة المضبوطة.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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